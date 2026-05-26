Biella Rugby, l’Under 10 trionfa a Rovato: tutti i risultati del weekend

Under 16

A Livorno, domenica 24 maggio, Biella Rugby è stata superata dai padroni di casa con il punteggio di 68-12. Le mete biellesi portano la firma di Balducci, autore di una doppietta, con una trasformazione di Bertone.

«Partita difficile, quasi proibitiva, per i giovani biellesi – commenta coach Andrea Caputo –. Mai realmente entrati in partita, hanno subito la fisicità degli avversari e il gran caldo. Di Balducci e Bertone i punti. La sconfitta non toglie valore alla stagione, da ricordare per tutti e grande esperienza per il futuro».

Under 12

A Rovato, al Torneo “Città di Rovato”, l’Under 12 ha affrontato West Verona, Botticino Rugby, Brixia e Gattico Rugby. La classifica finale ha visto il successo del Lecco, davanti a Brixia e CUS Torino.

«Non la migliore prestazione dei ragazzi – spiega coach Tommaso Barilli –. Forse il caldo estremo o la stanchezza accumulata nella stagione non ci sono stati di aiuto. A parte qualche sprazzo individuale non si è visto il solito bel gioco di squadra. Nelle prossime settimane incominceremo ad aggregare i ragazzi nuovi per la prossima stagione durante qualche allenamento per creare sintonia e gruppo».

Under 10

Grande soddisfazione per l’Under 10, protagonista a Rovato nel Torneo “Città di Rovato”, con West Verona, Lecco, Viterbo, Valsugana, Centurioni, Scandicci, Rovato, Brixia, Botticino, Calvisano e Rk Petrovice. I gialloverdi hanno chiuso al primo posto, davanti a Lecco e West Verona.

«Ottima prestazione dei nostri ragazzi – sottolinea coach Ayoub Mafrouh – partiti carichi e motivati anche dal fatto che era l’ultimo torneo della stagione insieme. Nonostante il gran caldo sono riusciti a mettere in pratica le cose su cui abbiamo lavorato in settimana. Voglio sottolineare l’ottima prova in fase difensiva, con la quale i ragazzi hanno ottenuto la vittoria finale».

Under 8

Sempre a Rovato, nel Torneo “Città di Rovato”, l’Under 8 ha affrontato Valsugana, Viterbo, Oggiogno, Brescia, Rovato e Harlequins. La classifica finale ha premiato Lecco, seguito da Valsugana blu e Valsugana bianca.

«Ultimo torneo per i piccoli orsetti, buona prestazione sotto il caldo di Rovato», commenta coach Giacomo Salussolia.

Under 6

A Ivrea, alla Festa del Rugby con Ivrea Rugby Club, Alba Rugby e Moncalieri Rugby, sono scesi in campo per i colori gialloverdi Federico Borrione e Tommaso Nardone.

Old

Sabato 23 maggio, a Novara, successo per gli Old di Biella Rugby nel Torneo della Cupola, con Novara e Verbania. I gialloverdi hanno chiuso al primo posto, davanti a Novara e Verbania. Le mete sono state realizzate da Clerico, autore di una doppietta.

«Abbiamo vinto il torneo – commenta il team manager Daniele Vatteroni –. Una menzione speciale per Daniele Maffeo, classe ’64, il più vecchio del torneo».