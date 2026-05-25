Calcio, il ritorno di Maurizio Braghin al Città di Cossato: “Obiettivo rilancio”

L'ASD Città di Cossato comunica con grande entusiasmo di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Maurizio Braghin.

Per l'allenatore biellese si tratta di un gradito ritorno sulla panchina gialloazzurra, dopo l'importante percorso condiviso nel biennio 2022-2023. Profilo di assoluto spessore ed enorme esperienza, Braghin vanta un glorioso passato da calciatore professionista (con numerose stagioni vissute tra Serie B e Serie C) e una prestigiosa carriera da allenatore professionista. Ha guidato piazze storiche del calcio italiano come il Piacenza, oltre a Pro Vercelli, Carrarese, Lumezzane e Savona tra i professionisti.

“La scelta della società punta a unire l'indiscusso valore tecnico del mister alla profonda conoscenza dell'ambiente cossatese – si legge nella nota societaria - L'obiettivo condiviso è quello di rilanciare immediatamente le ambizioni del club nel prossimo campionato di Promozione, costruendo un progetto solido e vincente in stretta sinergia con il nuovo direttore sportivo Davide Rota. L'ASD Città di Cossato rivolge a Maurizio Braghin il più caloroso bentornato e i migliori auguri di buon lavoro per la stagione calcistica alle porte”.