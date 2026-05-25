Calcio, 24 successi su 26 match: premiazioni per gli Under 14 della Biellese

A margine della prima gara della fase finale del campionato “Giovanissimi Regionali”, chiusa sull’1-1 contro la Pro Eureka, gli Under 14 della Biellese hanno ricevuto sul campo il trofeo per la vittoria del Girone A, conquistata dalla formazione guidata da mister Definis con 73 punti. Un cammino di assoluto livello per i bianconeri, protagonisti di una stagione straordinaria culminata con 24 vittorie in 26 giornate di campionato.
Archiviati i festeggiamenti, l’attenzione del gruppo è già rivolta ai prossimi impegni, contro Lascaris (mercoledì 27 maggio alle 18.30 in trasferta) e Borgaro Nobis 1965 (domenica 7 giugno alle 16, campo ancora da assegnare).