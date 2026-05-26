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CRONACA | 26 maggio 2026, 11:40

Figlio convocato alla Questura di Biella con l’inganno per truffare l’anziana madre in casa

Il fatto è avvenuto nel comune di Lessona, fortunatamente il tentativo è fallito.

Figlio convocato alla Questura di Biella con l’inganno per truffare l’anziana madre in casa (foto di repertorio)

Figlio convocato alla Questura di Biella con l’inganno per truffare l’anziana madre in casa (foto di repertorio)

Si allontana da casa per effettuare alcuni accertamenti in Questura ma, una volta giunto negli uffici di Biella, comprende di essere stata raggirato. 

A casa, infatti, era rimasta l’anziana madre, subito raggiunta da ignoti malfattori che le avrebbero richiesto di effettuare un bonifico ma il tentativo è fortunatamente fallito. 

È quanto sarebbe accaduto nella giornata di ieri, 25 maggio, nel comune di Lessona, secondo le prime ricostruzioni effettuate dai Carabinieri. 

A ingannare il figlio della pensionata una voce al telefono che si sarebbe spacciata per un operatore di Polizia. Sul caso sono in corso le dovute indagini da parte dei militari dell’Arma.

g. c.

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