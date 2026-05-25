Abbandono di rifiuti a Occhieppo Inferiore, smascherato il responsabile

Scendeva dall'auto e abbandonava sacchi di rifiuti neri contenenti materiali di vario genere in un’area privata, aperta al pubblico, situata nella zona degli esercizi commerciali del paese, compresi scarti alimentari che lasciavano ipotizzare una possibile provenienza da attività di ristorazione. Si tratta di episodi che sono verificati nel giro di poco tempo a Occhieppo Inferiore e che hanno messo in allerta l'amministrazione comunale che ora ha individuato il presunto responsabile .

Secondo quanto ricostruito si tratterebbe di un uomo non residente in paese che con il suo comportamento avrebbe anche dato vita a una situazione che aveva generato degrado e disagi: durante le ore notturne, in particolare, le volpi avrebbero più volte danneggiato i sacchi, disperdendo i rifiuti.

Il problema aveva portato il Comune ad avviare verifiche e attività di monitoraggio nella zona, dopo alcune segnalazioni e dopo aver escluso il coinvolgimento degli esercenti locali, che avevano negato di essere responsabili degli abbandoni.

Attraverso le attività di controllo, le autorità sarebbero in questi giorni riuscite a risalire all’identità dell’uomo. Nei suoi confronti si prospettano sanzioni amministrative e, in base a quanto previsto dal Decreto-Legge 116 entrato in vigore nell’agosto dello scorso anno, anche il possibile sequestro del veicolo utilizzato per il trasporto dei rifiuti.

L’area in cui avvenivano gli abbandoni è una proprietà privata, situata in prossimità di diverse attività commerciali e già oggetto di interventi da parte della proprietà avvisata dal Comune. .

“Finalmente è stato individuato il responsabile - commenta la sindaca Monica Mosca soddisfatta -. Situazioni di questo tipo non sono più tollerabili”, annunciando al tempo stesso un rafforzamento dei controlli e dell’attività di sorveglianza sul territorio. Il Comune ha inoltre anche ribadito l’intenzione di intensificare le misure contro l’abbandono dei rifiuti e contro il degrado urbano, includendo anche sanzioni per chi abbandona mozziconi o piccoli rifiuti nelle aree pubbliche.