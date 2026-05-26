Valdengo, auto resta bloccata tra le sbarre del passaggio a livello

Momenti di preoccupazione nel comune di Valdengo, dove una donna è rimasta bloccata con la propria auto all’interno di un passaggio a livello mentre le sbarre si stavano abbassando. L’episodio, avvenuto nella giornata di ieri, 25 maggio, ha richiesto l’intervento dei soccorsi e dei tecnici ferroviari.

Secondo quanto ricostruito, la biellese stava attraversando il passaggio a livello quando, per cause ancora da chiarire, il veicolo è rimasto fermo tra le barriere ormai chiuse. Spaventata dalla situazione, la donna ha immediatamente contattato il 112 chiedendo aiuto. Inoltre, nel tentativo di mettersi in salvo ed evitare conseguenze peggiori, l’automobilista sarebbe fuoriuscita dall’area del passaggio a livello passando vicino ad un muretto laterale.

Le manovre effettuate per liberare il mezzo avrebbero però provocato ingenti danni alla carrozzeria, oltre al danneggiamento di una sbarra e della struttura laterale in muratura. Sul posto sono intervenuti anche i militari dell’Arma per effettuare i dovuti accertamenti.

Sempre ieri, si sono verificati altri due sinistri a Vigliano Biellese e a Chiavazza ma non ci sarebbero stati feriti. I rilievi, in questi casi, sono stati raccolti dagli agenti della Polizia Locale.