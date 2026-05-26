Colpo al supermercato di Candelo, quattro donne in fuga

Intervento dei Carabinieri nel comune di Candelo per un furto avvenuto all’interno di un supermercato.

Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, 25 maggio: secondo le prime ricostruzioni, affidate alle forze dell’ordine, 4 donne avrebbero asportato generi alimentari senza pagarli e, una volta scoperte, si sarebbero allontanate a gran velocità dalla zona. Le successive ricerche dei militari, giunti sul posto, hanno però dato esito negativo.

Dopo qualche ora, lo stesso gruppetto sarebbe stato notato a Mongrando, nei pressi di un altro supermercato, all’esterno della struttura. Sono ora in corso gli accertamenti di rito per dare loro un volto.