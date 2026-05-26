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CRONACA | 26 maggio 2026, 10:40

Colpo al supermercato di Candelo, quattro donne in fuga

Le stesse sarebbero state notate a Mongrando, accertamenti in corso affidati ai militari dell’Arma.

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Colpo al supermercato di Candelo, quattro donne in fuga dopo il colpo (foto di repertorio)

Intervento dei Carabinieri nel comune di Candelo per un furto avvenuto all’interno di un supermercato. 

Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, 25 maggio: secondo le prime ricostruzioni, affidate alle forze dell’ordine, 4 donne avrebbero asportato generi alimentari senza pagarli e, una volta scoperte, si sarebbero allontanate a gran velocità dalla zona. Le successive ricerche dei militari, giunti sul posto, hanno però dato esito negativo. 

Dopo qualche ora, lo stesso gruppetto sarebbe stato notato a Mongrando, nei pressi di un altro supermercato, all’esterno della struttura. Sono ora in corso gli accertamenti di rito per dare loro un volto.

g. c.

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