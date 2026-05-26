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CRONACA | 26 maggio 2026, 10:20

Finestrino infranto e quadro manomesso, a Cossato fallisce il furto di un furgone

A dare l’allarme il proprietario, indagano i Carabinieri.

Finestrino infranto e quadro manomesso, a Cossato fallisce il furto di un furgone (foto di repertorio)

Finestrino infranto e quadro manomesso, a Cossato fallisce il furto di un furgone (foto di repertorio)

Amara sorpresa per un uomo di 67 anni, vittima di un tentato furto del suo furgone. 

È successo nella giornata di ieri, 25 maggio, nel comune di Cossato: stando alle prime ricostruzioni, mani ignote avrebbero infranto il finestrino del mezzo in sosta e tentato di allontanarsi a bordo di questo manomettendo il quadro di accensione. Per alcuni metri sono riusciti a muoversi ma poi hanno desistito dai loro intenti criminali. 

Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma su richiesta del proprietario. Ora, sono in corso i dovuti accertamenti per dare un volto ai presunti responsabili.

g. c.

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