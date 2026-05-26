Biella, incidente per un giovane in motorino

Incidente stradale a Chiavazza tra un’auto e un motorino con a bordo un giovane. Il fatto è avvenuto poco prima delle 17 di oggi, 26 maggio.
Ad avere la peggio proprio il ragazzo, rimasto lievemente ferito nello scontro e prontamente assistito dal personale sanitario del 118. In seguito, è stato accompagnato in ospedale per le cure del caso.
Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Biella, impegnati nella raccolta dei rilievi e nella gestione della viabilità, almeno fino alla completa rimozione dei veicoli.