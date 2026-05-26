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CRONACA | 26 maggio 2026, 19:00

Biella, incidente per un giovane in motorino

Coinvolta nel sinistro anche un’auto, sul posto 118 e Polizia Locale.

Biella, incidente per un giovane in motorino (foto di repertorio)

Biella, incidente per un giovane in motorino (foto di repertorio)

Incidente stradale a Chiavazza tra un’auto e un motorino con a bordo un giovane. Il fatto è avvenuto poco prima delle 17 di oggi, 26 maggio. 

Ad avere la peggio proprio il ragazzo, rimasto lievemente ferito nello scontro e prontamente assistito dal personale sanitario del 118. In seguito, è stato accompagnato in ospedale per le cure del caso. 

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Biella, impegnati nella raccolta dei rilievi e nella gestione della viabilità, almeno fino alla completa rimozione dei veicoli.

g. c.

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