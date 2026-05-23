Il Lessona Summer Festival compie 10 anni: 16 serate tra concerti, solidarietà e sport per accendere l’estate FOTO e VIDEO

La musica è il collante di molte iniziative, capace di riunire la solidarietà, gli eventi estivi e lo sport. Questo il leitmotiv della 10° edizione del Lessona Summer Festival, in programma dal prossimo 26 giugno al 19 luglio, con 16 date di spettacoli declinate per generazioni diverse.

Un anniversario speciale che coincide con i 30 anni del Rataraplan che, ad ogni edizione, celebra l’arte di strada. La presentazione del festival dello spettacolo dal vivo, che per il 2026 avrà come sottotitolo “Viva la Vida!” (con un omaggio alla nota canzone dei Coldplay) ha avuto luogo nella giornata di venerdì 22 maggio nei locali della Bottega De Mori, alla presenza di autorità (locali, provinciali e regionali), associazioni e cittadini: tutti presenti per ascoltare le parole di Giuseppe Graziola.ù

Proprio il presidente del Circolo di Lessona ha descritto con precisione e condiviso il programma delle serate di un festival sempre più in crescita nei contenuti e nei progetti tali da unire diversi aspetti come la socialità, il divertimento, la riflessione e la beneficenza. Ci saranno infatti appuntamenti tradizionali con musica di ogni periodo e generazione ad altri dedicati ai più giovani, con spettacoli di commedia e due grandi eventi all’orizzonte: l’Open Music Party (26 giugno) e il Little Live Aid (7 luglio). Proprio quest’ultima serata, intitolata “Dalle famiglie alle famiglie”, sarà dedicata alla ricerca medica con una campagna fondi rivolta al Progetto Bambini del Fondo Edo Tempia che, da oltre 16 anni, sostiene le famiglie biellesi che si trovano ad affrontare la malattia oncologica, con un’attenzione particolare ai più piccoli, coinvolti nel percorso di cura. Tale occasione sarà dedicata anche ai 20 anni di Rezophonic and Superstars Guest, con ospiti speciali come Roy Paci, Cristina Scabbia (Lacuna Coi), Eva Poles (Prozac+), Fry Moneti (MCR), Paletta e Gagno (Puncreas), Livio Magnini (Blu Vertigo), oltre a uno speciale Dj Set il cui nome verrà svelato nei prossimi giorni.

“La musica è un linguaggio universale da condividere con chiunque – sottolinea Graziola – Da qui l’idea di dar vita a diverse serate a tema, con molta musica live. Ma ci sarà spazio anche per la sensibilizzazione con la presenza di totem, con tanto di QR code, per fare un’offerta al Fondo Edo Tempia”. Spazio sarà dato anche allo sport, in particolare ai motori, con la serata del 26 giugno dedicata alla prova del 15° Rally Lana Storico e alla figura mai dimenticata di Piero Giardino.

Inoltre, nell’area feste di Lessona, sarà presente anche uno stand informativo, con l’obiettivo di promuovere le bellezze del nostro territorio per un futuro ritorno dei visitatori. Infine, appositi spazi saranno dedicati agli artisti per affrontare tematiche di stretta attualità, come il rispetto dell’ambiente e l'analisi di specifiche questioni sociali.

Il programma completo degli appuntamenti sarà presto disponibile sui canali ufficiali del Lessona Summer Festival.