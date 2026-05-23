Ladri in azione a Mottalciata: colpite due abitazioni

A Mottalciata, nella mattinata di ieri, due abitazioni sono finite nel mirino dei ladri.

Nel primo caso, i proprietari, rientrando a casa, hanno trovato l’abitazione aperta e hanno segnalato l’accaduto. Secondo quanto emerso, i malviventi avrebbero utilizzato una scala reperita sul posto per raggiungere il primo piano dell’edificio e introdursi nei locali attraverso una porta finestra lasciata aperta. Una volta all’interno, hanno rovistato nelle stanze e sottratto monili in oro e denaro contante.

Poco dopo, un altro cittadino residente nella stessa zona ha segnalato ai Carabinieri un episodio affine, avvenuto con modalità analoghe. Anche in questo caso l’accesso sarebbe avvenuto da una porta finestra. I locali erano a soqquadro, ma il colpo non è andato a segno: si sarebbe trattato di un tentativo.

In corso gli accertamenti delle forze dell'ordine.