Salussola, il saluto dell'ex sindaco Chioda: "Ringrazio chi ha camminato con me"

Nella giornata di ieri lunedì 25 maggio a Salussola è stato proclamato sindaco Valter Pozzo. Il sindaco Manuela Chioda nel lasciare il Comune ha ringraziato chi è stato al suo fianco in questi anni di amministrazione:

"Questo è un momento molto importante per il comune di Salussola. Si chiude per il mio gruppo un momento molto intenso di vita, spesa per esigenze di questa comunità, fatto di tanto lavoro amministrativo, fatto nell'apprendere cos'è l'amministrazione della cosa pubblica, ma fatto soprattutto per mettere al centro le persone e trasformare la politica che vediamo in televisione, in una politica fatta per il territorio. E' stato un grandissimo impegno compiuto con serenità e dedizione, e per questo ringrazio chi ha camminato con me in questi quasi 6 anni: Massimo, Mauro, Edilio, Elisa, Mimma, Andrea.

Devo a ognuno di loro riconoscenza per l'impegno profuso, tralasciando le cose personali tralasciando la famiglia e gli impegni per dedicare attenzione a Salussola.

In questo percorso abbiamo incontrato tante persone e molte situazioni difficili ,ma le ho affrontate con il mio gruppo, sempre insieme, mettendo al primo posto non il mio bene ma quello di questa comunità. Ringrazio ancora i dipendenti comunali che ci hanno accompagnato, il dottor Giachino Claudio ed il dottor Arluno Nicola che hanno operato al mio fianco consigliandomi sempre per il meglio.

Inoltre voglio ringraziare anche tutti i sindaci del biellese, il presidente della provincia, i rappresentanti della regione Piemonte, per la grande amicizia e sostegno che ho ricevuto: il territorio si costruisce insieme!"