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Biella | 24 maggio 2026, 20:30

Sanità biellese in lutto per la morte del dottor Mauro Silvani, aveva 67 anni

Stimato urologo, era apprezzato per le sue qualità umane e professionali.

Sanità biellese in lutto per la morte del dottor Mauro Silvani, aveva 67 anni

Sanità biellese in lutto per la morte del dottor Mauro Silvani, aveva 67 anni

Dolore e lutto nel mondo della sanità biellese. Nelle scorse ore, è mancato all’affetto dei suoi cari il dottor Mauro Silvani, urologo stimato e apprezzato per le sue qualità umane e professionali. Aveva 67 anni. 

Dapprima aveva lavorato presso l’ospedale, poi da libero professionista lasciando sempre un buon ricordo di sé tra i suoi pazienti. 

La veglia di preghiera verrà recitata a Biella alle 19 di domani, lunedì 25 maggio, nella chiesa parrocchiale di San Paolo. I funerali, affidati all’Impresa Funebre Bonino, avranno luogo martedì, alle 10, sempre a San Paolo.

g. c.

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