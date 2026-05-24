Sanità biellese in lutto per la morte del dottor Mauro Silvani, aveva 67 anni

Dolore e lutto nel mondo della sanità biellese. Nelle scorse ore, è mancato all’affetto dei suoi cari il dottor Mauro Silvani, urologo stimato e apprezzato per le sue qualità umane e professionali. Aveva 67 anni.

Dapprima aveva lavorato presso l’ospedale, poi da libero professionista lasciando sempre un buon ricordo di sé tra i suoi pazienti.

La veglia di preghiera verrà recitata a Biella alle 19 di domani, lunedì 25 maggio, nella chiesa parrocchiale di San Paolo. I funerali, affidati all’Impresa Funebre Bonino, avranno luogo martedì, alle 10, sempre a San Paolo.