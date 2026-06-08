“Passione di Sordevolo”, al via le candidature per i casting FOTO e VIDEO

A un anno dall’inaugurazione della stagione di spettacoli 2027, la “Passione di Sordevolo” ha presentato al pubblico i dettagli relativi alla prossima edizione e le procedure per la candidatura. Nella serata di sabato 6 giugno si è tenuto un incontro informativo organizzato dall’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo. L’evento, che ha avuto luogo presso il Teatro Parrocchiale Giovanni XXIII (Sordevolo), aveva come obiettivo quello di presentare le novità e i dettagli relativi ai ruoli della Passione e agli imminenti casting, sottolineando l’importanza della coesione e della collaborazione per la riuscita dello spettacolo.

Nel corso della serata sono state illustrate le procedure per l’iscrizione ai provini, possibile dall’8 giugno al 19 luglio. I casting si terranno dal 20 luglio al 9 agosto e dal 7 settembre al 13 settembre, mentre l’assegnazione dei ruoli sarà il 3 ottobre. Le candidature possono essere effettuate secondo le seguenti modalità:

Inviando una mail a regia@passionedisordevolo.com ;

Consegnando la scheda presso la sede dell’Associazione (via Eugenio Bona 35, Sordevolo) il 20 giugno, il 4 luglio e il 18 luglio dalle 9.30 alle 12.30;

Consegnando la scheda presso il Museo della Passione (Sordevolo) il 21 e il 28 giugno o il 5, 12 e 19 luglio dalle 14.30 alle 18.30;

Compilando il seguente modulo Google: https://forms.gle/rCQkUa2HtucHazsv5 ;

Tramite il seguente QR Code:

Tanti sono i ruoli diponibili per essere protagonisti all'interno di un evento così importante, che coinvolge appieno una comunità, mobilitando sulla scena numerosissimi personaggi e comparse. Nel dettaglio, sarà possibile candidarsi per interpretare il popolo, Cristo, gli Apostoli, i personaggi del Sinedrio e del Pretorio, Erode, Maria e il suo seguito, angeli, diavoli, cavalleria e molti altri personaggi.

I casting prevedono la recitazione di brani dal nuovo copione e l'assegnazione dei ruoli avverrà presso l’Anfiteatro Giovanni Paolo II o presso il teatro parrocchiale di Sordevolo. A seguito delle selezioni e dell’assegnazione dei ruoli inizieranno le prove ufficiali, con incontri mirati alla preparazione dei personaggi principali e delle comparse, cuore pulsante e tratto distintivo della rappresentazione sordevolese.