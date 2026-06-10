Cartoleria Rubik: prenota i libri scolastici e ottieni il 10% di sconto sul materiale scuola

Da oltre 30 anni Cartoleria Rubik rappresenta un punto di riferimento per professionisti, aziende e privati del territorio biellese. Una realtà consolidata che, dallo scorso settembre, ha iniziato un nuovo capitolo grazie all'arrivo di Monica e Maurizio, subentrati alla precedente gestione con l'obiettivo di valorizzare la storia dell'attività e, al tempo stesso, introdurre nuovi servizi pensati per le esigenze dei clienti.

La cartoleria è da sempre conosciuta per la fornitura di materiale per ufficio a numerose aziende del Biellese. Nel tempo ha inoltre costruito una solida reputazione nel settore editoriale professionale, grazie a un'ampia disponibilità di testi giuridici che la rendono un riferimento per studi notarili, legali e commercialisti. Dopo quasi un anno alla guida dell'attività, Monica e Maurizio hanno deciso di ampliare ulteriormente l'offerta dedicata al mondo della scuola. Da quest'anno, infatti, presso Cartoleria Rubik è possibile prenotare i libri di testo scolastici per il prossimo anno, affidandosi a un servizio pratico e puntuale che consente alle famiglie di organizzare per tempo il ritorno sui banchi.

Ma c'è di più. Chi sceglierà di prenotare i libri scolastici presso la cartoleria potrà usufruire di uno sconto del 10% su tutto il materiale scolastico acquistato fino al 15 settembre. Un'opportunità concreta per risparmiare su quaderni, penne, colori, raccoglitori, astucci, zaini e tutto il necessario per affrontare al meglio il nuovo anno scolastico. «Abbiamo voluto ampliare i servizi della cartoleria per essere sempre più vicini alle esigenze delle famiglie e degli studenti – spiegano Monica e Maurizio –. La prenotazione dei libri scolastici rappresenta un passo importante in questa direzione e lo abbiamo accompagnato con una promozione pensata per offrire un vantaggio reale ai nostri clienti».

Esperienza, competenza e attenzione al cliente continuano a essere i punti di forza di Cartoleria Rubik, che guarda al futuro mantenendo saldo il legame con il territorio e con una clientela che da oltre trent'anni ne apprezza professionalità e affidabilità.

Per prenotare i libri scolastici e approfittare dello sconto del 10% sul materiale scuola, Cartoleria Rubik vi aspetta in negozio.

Cartoleria Rubik

Via Palazzo di Giustizia, 17, Biella.

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E-mail: cartoleriarubik@gmail.com