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CRONACA | 10 giugno 2026, 09:50

Mongrando, auto travolge mucche sulla strada. Poi viene tamponata da un altro mezzo

Altro sinistro a Chiavazza, dove un veicolo ha urtato una vettura in sosta.

Mongrando, auto travolge mucche sulla strada. Poi viene tamponata da un altro mezzo (foto di repertorio)

Mongrando, auto travolge mucche sulla strada. Poi viene tamponata da un altro mezzo (foto di repertorio)

Rocambolesco incidente stradale nel comune di Mongrando. È accaduto ieri, 9 giugno: stando alle prime ricostruzioni, un’auto avrebbe impattato contro alcune mucche presenti in mezzo alla strada. 

Nello stesso istante, lo stesso mezzo sarebbe stato tamponato da un’altra vettura, sopraggiunta poco dopo. A causa dell'urto, entrambi i veicoli hanno riportato seri danni tali da renderli non marcianti. Fortunatamente entrambi i conducenti non sono rimasti feriti e hanno provveduto alla compilazione del modello cid, alla presenza dei Carabinieri, giunti sul posto per gli accertamenti di rito. 

Altro sinistro qualche ora dopo a Chiavazza, nel comune di Biella, dove un’autovettura avrebbe urtato un’altra in sosta per cause al vaglio delle forze dell’ordine. Alla guida un anziano, rimasto indenne nello scontro.

g. c.

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