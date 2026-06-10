Mongrando, auto travolge mucche sulla strada. Poi viene tamponata da un altro mezzo

Rocambolesco incidente stradale nel comune di Mongrando. È accaduto ieri, 9 giugno: stando alle prime ricostruzioni, un’auto avrebbe impattato contro alcune mucche presenti in mezzo alla strada.

Nello stesso istante, lo stesso mezzo sarebbe stato tamponato da un’altra vettura, sopraggiunta poco dopo. A causa dell'urto, entrambi i veicoli hanno riportato seri danni tali da renderli non marcianti. Fortunatamente entrambi i conducenti non sono rimasti feriti e hanno provveduto alla compilazione del modello cid, alla presenza dei Carabinieri, giunti sul posto per gli accertamenti di rito.

Altro sinistro qualche ora dopo a Chiavazza, nel comune di Biella, dove un’autovettura avrebbe urtato un’altra in sosta per cause al vaglio delle forze dell’ordine. Alla guida un anziano, rimasto indenne nello scontro.