Sicurezza in cattedra a Biella, i Vigili del Fuoco incontrano le scuole FOTO

La cultura della sicurezza e della prevenzione si apprende fin da piccoli, non solo tra i banchi di scuola ma anche sul campo.

Nell'ambito del progetto «Scuola sicura», finalizzato alla diffusione della cultura della sicurezza tra i bambini e i ragazzi, circa 60 bambini delle scuole elementari del territorio, accompagnati da insegnanti e dal personale del Comando Vigili del Fuoco di Biella, hanno potuto approfondire la conoscenza delle complesse attività svolte quotidianamente dai Vigili del Fuoco a tutela della comunità nella giornata di giovedì 21 maggio.

Il progetto, realizzato con il supporto dell'Ufficio scolastico provinciale, ha trasformato per un giorno alunni e insegnanti in osservatori speciali delle attività di soccorso tecnico urgente, poiché durante la mattinata i piccoli studenti, giunti presso la sede del Comando dei Vigili del Fuoco di Biella, hanno potuto vedere da vicino le persone, i mezzi e le attrezzature in uso per il soccorso tecnico urgente, oltreché il funzionamento della sala operativa. Hanno partecipato con entusiasmo alle attività proposte dai Vigili del Fuoco gli alunni delle scuole primarie di Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore e Villaggio Lamarmora.

Durante la giornata di formazione sul campo bambini e bambine non sono stati meri osservatori, ma protagonisti attivi, in quanto, seguiti dal personale della sede centrale del Comando, hanno provato l'emozione di utilizzare il naspo per lo spegnimento di «fiammelle figurative» appositamente predisposte. Gli alunni hanno inoltre approfondito la conoscenza dei cani addestrati al soccorso con il loro educatore della sezione cinofila. E’ stata un’esperienza formativa e che resterà nel cuore dei bambini e del personale del Comando.