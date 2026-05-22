A Città Studi Biella è partito il corso di perfezionamento in Business Design e Leadership Imprenditoriale

Ha preso il via venerdì 8 maggio, presso Città Studi Biella, il nuovo Corso di Perfezionamento in Business Design e Leadership Imprenditoriale. La prima giornata di lavori ha registrato un forte entusiasmo da parte dei partecipanti, imprenditori e manager del territorio pronti a confrontarsi con le sfide del mercato contemporaneo attraverso un approccio multidisciplinare e innovativo.

Il debutto del percorso, nato dalla sinergia tra Città Studi, l’Università di Torino, l’Unione Industriale Biellese e il Gruppo Giovani Imprenditori, ha visto all’opera i primi docenti dell'Ateneo torinese, figure di spicco nel panorama del management internazionale. La Prof.ssa Chiara Giachino, Professore Associato presso il Dipartimento di Management “Valter Cantino” ed esperta di Marketing e Strategie d’Impresa, ha guidato la sessione insieme al Dott. Augusto Bargoni, Ricercatore presso il medesimo Dipartimento ed esperto di Economia e Direzione delle Imprese. Entrambi i docenti vantano numerose pubblicazioni su prestigiose riviste scientifiche internazionali e sono soci attivi di SIM (Società Italiana Marketing) e SIMA (Società Italiana Management). A conferma della vocazione pratica del Master, i docenti hanno portato in aula non solo il rigore della ricerca scientifica, ma anche l'esperienza diretta maturata con “Strategic Capabilities Lab”, lo Spin-off universitario da loro fondato per supportare concretamente le aziende del territorio.

I loro interventi sono stati molto apprezzati dai partecipanti per la capacità di coniugare approccio metodologico e pragmatismo, con argomenti immediatamente applicabili nelle dinamiche aziendali.

Particolarità di questo Master è la composizione della classe, che annovera nel gruppo anche i vertici delle associazioni che hanno promosso il progetto, a testimonianza del valore concreto del programma.

Stefano Sanna, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori UIB e partecipante al corso, ha commentato con soddisfazione:

“Rafforzare l’offerta di formazione executive attraverso questo percorso rappresenta una scelta strategica che contribuisce a elevare il posizionamento del territorio e, allo stesso tempo, offre alle nostre imprese un supporto concreto per affrontare le sfide del presente e prepararsi a quelle del futuro. Il Master si sta rivelando, fin dalle prime fasi, un momento di grande valore: un’occasione privilegiata per riflettere in modo strutturato sulle aziende e sul loro sviluppo, dove ogni partecipante può portare a casa spunti, strumenti e riflessioni immediatamente applicabili alla propria impresa. Un percorso che non solo forma, ma genera consapevolezza e orienta le decisioni strategiche”.

Sulla stessa linea Francesca Di Dio Busa, Vice Presidente dell'Unione Industriale Biellese con delega all'Education, anch'essa iscritta al Master:

“Ciò che rende questo Master particolarmente distintivo è l’approccio fortemente esperienziale: non solo formazione teorica, ma un vero lavoro operativo che consente di vedere risultati concreti in azienda già nel breve periodo. Accanto alla didattica, emerge con forza il valore del networking e della condivisione di esperienze tra imprenditori e manager, elementi che arricchiscono il percorso e generano nuove prospettive. In questo senso, la sinergia tra Unione Industriale Biellese, Città Studi e Università degli Studi di Torino rappresenta un punto di forza decisivo, capace di creare un ecosistema dinamico e orientato all’innovazione”.

Il Corso proseguirà nei prossimi mesi con un calendario fitto di moduli intensivi, laboratori e project work. L’obiettivo resta quello di formare la classe dirigente del futuro attraverso una leadership evoluta e consapevole.

Per ulteriori informazioni: unibiella@cittastudi.org | 015 8551110.