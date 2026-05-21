L’Arma dei Carabinieri incontra i piccoli cittadini, lezione di legalità e amicizia per gli alunni di Salussola

Continua senza sosta l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nel Biellese per la diffusione della “Cultura della Legalità”, un percorso educativo che questa volta ha voluto parlare direttamente ai cittadini di domani fin dai primi banchi

di scuola.

In quest'ottica, due Carabiniere della Stazione di Salussola hanno promosso e guidato un caloroso momento di incontro e confronto con i giovanissimi del territorio. L'appuntamento ha visto come entusiasti protagonisti gli alunni

delle classi quarte e quinte della scuola primaria di Salussola. Durante le giornate, le due militari hanno saputo catturare l'attenzione dei bambini affrontando con un linguaggio semplice, chiaro e vicino alla loro età

le regole fondamentali del vivere insieme, concentrandosi in particolare su:

- rispetto e amicizia: focus sul contrasto ai primi episodi di prepotenza e bullismo, incoraggiando l'inclusione e l'importanza di aiutarsi a vicenda tra compagni di classe.

- piccoli passi sulla strada: una prima e fondamentale sensibilizzazione all’educazione stradale, spiegando l'importanza di comportamenti corretti e sicuri come pedoni e come ciclisti.

- l'uso della tecnologia: una panoramica iniziale sull'uso attento e consapevole dei primi dispositivi digitali e dei giochi online, per navigare sempre in sicurezza.

- la legalità a misura di bambino: il valore delle regole quotidiane, a scuola come a casa, intese non come un limite, ma come lo scudo che protegge la libertà di tutti.

I piccoli alunni hanno partecipato con straordinaria vivacità e curiosità, sommergendo le due preziose "maestre di legalità" con tantissime domande sul lavoro quotidiano svolto dai Carabinieri e sui segreti della loro divisa.

L’obiettivo di questa iniziativa è stato quello di seminare i valori del rispetto reciproco fin dall'infanzia, trasmettendo ai più piccoli un messaggio fondamentale: la Caserma è una casa aperta, un presidio di ascolto e un punto di riferimento sicuro e amichevole a cui potersi rivolgere sempre, con fiducia, in caso di bisogno.