Spazioforma MMA Biella, grandi prove e medaglie a Verrone FOTO

Lo scorso 16 maggio, a Verrone, in provincia di Biella, si è svolta la terza tappa del campionato nazionale di MMA e Grappling, seguita in serata dal galà di sport da combattimento “Mix Fighting Fever 9 – 2° Trofeo Palestra Spazioforma”. Una giornata intensa e ricca di emozioni che ha visto protagonisti numerosi atleti provenienti da tutta Italia e anche dall’estero, con un’importante presenza del team Spazioforma MMA Biella, guidato dai coach Basilio Tazio, Florian Morris e Cristian Magro.

Nel corso del pomeriggio, dedicato alle competizioni nazionali di MMA e Grappling, il team biellese ha raccolto risultati di grande rilievo, conquistando due terzi posti, due medaglie d’argento e un oro.

A salire sul terzo gradino del podio sono stati Edoardo Potenza, impegnato nelle MMA fino a 66 kg categoria minorenni e al suo debutto assoluto nelle competizioni, e Nicolò Ledda nel Grappling fino a 61 kg Under 16. Sempre nella stessa categoria, Francesco Tavaglione, appena tredicenne e anch’egli all’esordio, ha ottenuto uno splendido secondo posto pur gareggiando nella categoria superiore. Secondo posto anche per Hamza Habdi nelle MMA adulti, autore di una prestazione convincente che ha evidenziato notevoli miglioramenti rispetto alle sue precedenti apparizioni.

La protagonista assoluta del pomeriggio è stata però Margherita Cabrio. Al debutto assoluto nelle competizioni, nella categoria Grappling fino a 57 kg 13-14 anni, l’atleta biellese ha dominato la finale dall’inizio alla fine imponendosi con un netto 13-0 e conquistando così la medaglia d’oro.

Con il calare della sera si è poi acceso il galà “Mix Fighting Fever 9”, che ha visto alternarsi nella gabbia atleti italiani e stranieri provenienti da diverse parti d’Europa, regalando al pubblico incontri spettacolari e grande agonismo.

Ad aprire le danze è stato Riccardo Cinalli, che combatte da pochi mesi ma ha subito mostrato carattere e personalità contro il più esperto Adam Miki. Il match si è concluso ai punti con una “split decision”, ovvero una decisione non unanime dei giudici, a conferma dell’equilibrio e dell’ottima prestazione fornita da entrambi.

Successivamente è toccato a Matteo Gugliermotti affrontare il parigino Maxence Gallet nelle MMA dilettantistiche. L’atleta di Spazioforma ha imposto il proprio ritmo per tutto l’incontro, dominando gli scambi e ottenendo una meritata vittoria unanime ai punti.

Ritorna in gabbia l'atleta semi professionista di MMA Castagno Anthony, in un superfight di grappling con Mohamed Elsamody, il match è molto combattuto e gli atleti si scambiano "cortesie lottatorie" a vicenda dimostrandosi allo stesso livello, esattamente come il risultato finale, un pareggio.

Molto combattuto anche il match di Alessandro Tropeano, impegnato in una durissima sfida di tre riprese contro Massimiliano Guarino. Un incontro equilibrato e intenso che alla fine ha premiato l’atleta ligure ai punti.

È stata poi la volta di Davide Proietti, tornato a combattere dopo ben dieci anni di inattività. Nel match di K1 a contatto pieno contro Vincenzo Caralco, l’atleta biellese ha dato vita a un confronto spettacolare e combattuto fino all’ultimo secondo ma i giudici hanno infine assegnato la vittoria all’avversario.

Con il passare della serata, il livello tecnico e l’esperienza degli atleti in gabbia sono cresciuti ulteriormente, e i finali prima del limite hanno iniziato a susseguirsi tra KO e sottomissioni. Tra i momenti più emozionanti va sicuramente ricordato il debutto nelle MMA a pieno contatto con KO di Luca Orizand contro il francese Hugo Boudry. L’incontro è partito a ritmi altissimi, con l’avversario subito molto aggressivo, ma il biellese è riuscito a ribaltare rapidamente la situazione grazie a un potente montante che ha stordito il francese. Portato poi a terra, Boudry è stato costretto alla resa tramite tecnica di lotta dopo appena 53 secondi.

Tra i match principali della serata spiccava anche l’attesissimo incontro IMMAF semi-professionistico tra Lemuel Chiarini per Spazioforma e Gianmarco Geraci di Torino, entrambi imbattuti con rispettivamente cinque e sei vittorie all’attivo. È stato probabilmente il match più intenso e applaudito dal pubblico: tre round di altissimo livello, combattuti senza risparmio da parte di entrambi gli atleti. Al termine della battaglia, la vittoria ai punti è andata a Geraci ma il coach Basilio Tazio ha commentato: “Se tutti i match fossero così belli, ogni tanto ci sta anche perdere ed uscire comunque soddisfatti e orgogliosi dei propri atleti.”

Grande prova anche per il veterano delle MMA Cristian Magro, impegnato nel Grappling Pro contro Giovanni Scala, esperta cintura nera di Novara. Il regolamento prevedeva un unico round da dieci minuti di sola lotta, senza possibilità di vittoria ai punti se non tramite decisione arbitrale finale o sottomissione. Dopo un confronto molto tecnico ed equilibrato, la vittoria è stata assegnata a Magro.

Nel match clou della serata, valido per le MMA professionistiche, si sono affrontati Nicolò Solinas, rappresentante del team Spazioforma/Cardano, e il francese Lounis Hamladji. Davanti a un pubblico numerosissimo e in silenziosa attesa, l’atleta biellese ha trovato rapidamente il varco giusto: dopo alcuni scambi iniziali è riuscito ad afferrare la gamba dell’avversario, portarlo a terra e conquistare una posizione dominante. Da lì, nel giro di appena due minuti, ha chiuso l’incontro con una leva al braccio che ha costretto il francese alla resa.

L’intera manifestazione si è rivelata un grande successo, non soltanto per i risultati ottenuti dagli atleti del team Spazioforma MMA Biella, ma anche per la straordinaria partecipazione del pubblico, che ha riempito l’impianto sostenendo gli atleti per tutta la giornata.

Ora il team Spazioforma sarà nuovamente impegnato nelle MMA il prossimo 21 giugno, mentre nel mese di luglio affronterà due importanti appuntamenti dedicati al Brazilian Jiu Jitsu. Gli allenamenti continueranno anche durante il mese di agosto, con l’obiettivo di preparare al meglio la nuova stagione sportiva che prenderà il via a settembre.