Cordar Valsesia ha un nuovo presidente, è il biellese Lorenzo Mirabile (foto di repertorio)

Nei giorni scorsi, è stato eletto il nuovo presidente di Cordar Valsesia: si tratta di Lorenzo Mirabile. La decisione è giunta lo scorso mercoledì, 13 maggio, con il rinnovo del CdA da parte dei comuni soci. L’assemblea si è tenuta a Serravalle, dove è ubicata la sede della società. Oltre a Mirabile, nominato alla guida di Cordar Valsesia, sono state elette come consiglieri le figure di Alessandra Sappa e Guido Bondonno.

“L’obiettivo é quello di permettere a Cordar Valsesia e al territorio che rappresenta di giocare un ruolo importante all’interno di BCV Acque e di procedere con la ricerca del nuovo direttore – dichiara Mirabile - Personalmente visiterò il territorio per conoscere la meglio le esigenze dei comuni. Un ringraziamento a tutti i comuni per la fiducia riposta nei miei confronti. Inoltre un ringraziamento anche al sindaco di Valdilana e all’amministrazione comunale per il sostegno”.