Incontro a Valdilana con Uncem: “Solo con le Unioni Montane i Comuni vincono le sfide di oggi e domani”

"Le Unioni Montane del Biellese, di tutto il Piemonte, possono, devono essere rafforzate. Oggi sono l'unica alternativa alla solitudine dei Comuni, che non è solo funzionale o organizzativa, bensì anche gestionale, politica. Le Unioni danno forza alla politica territoriale per la montagna. Fare Unioni vere è difficile, richiede un lavoro di cesello, di supporto costante, da parte nostra come Uncem e dei Comuni stessi. Lavorare insieme è molto più difficile che da soli. Ma è la sola via possibile".



Lo ha detto Roberto Colombero, ieri a Valdilana. Il presidente Uncem ha avviato gli incontri territoriali della Giunta Uncem Piemonte. Che proseguono domani, 20 maggio alle 18, a Silvano d'Orba, nell'Alessandrino. Presenti a Valdilana cittadini e amministratori del Biellese e Valsesia. Tra gli intervenuti anche la consigliera regionale Emanuela Verzella, i rappresentanti di CIA Agricoltori Italiani, dell'Oasi Zegna e di Slow Food. A chiudere l'incontro è stata Paola Vercellotti, componente della Giunta nazionale Uncem.

“Le Unioni Montane restano l'unica forma di governo possibile in Piemonte - dichiara Colombero -Ora la Regione agisca. Le rafforzi. Serve coraggio, impegno di supporto e azioni di accompagnamento. Lavorare insieme è la strada maestra per una montagna che rafforza il suo peso politico".

Sul tema è intervenuto anche il sindaco di Valdilana Mario Carli: “Aver ospitato questo incontro ci ha dato l’opportunità di far conoscere ai rappresentanti della Giunta Uncem Piemonte le peculiarità e le esigenze del nostro territorio. È stato un importante momento di confronto e approfondimento su temi che interessano da vicino le nostre realtà montane, offrendo l’occasione per un dialogo costruttivo e orientato al futuro”.

Numerosi sono stati gli argomenti affrontati, tra cui il calo demografico, il tema della scuola, la gestione delle aree montane e il turismo. “Si tratta di questioni centrali per i nostri territori, che richiedono un’attenzione sempre maggiore e un approccio sempre più condiviso tra gli enti locali per affrontare le sfide quotidiane, guardando alle prospettive future – sottolinea Carli - Un ringraziamento particolare va al presidente Uncem Colombero, ai membri della Giunta Uncem del Piemonte e alla delegata Uncem Nazionale Vercellotti”.