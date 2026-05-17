Giornata internazionale contro l'omofobia, aderisce anche il Piemonte

Giornata internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la transfobia e la bifobia (IDAHOBIT), oggi 17 maggio. La ricorrenza ricorda il 17 maggio 1990, data in cui l’Organizzazione Mondiale della Sanità eliminò l’omosessualità dalla classificazione internazionale delle malattie mentali e anche alcune città piemontesi hanno deciso di celebrare questa giornata, con alcune iniziative. In qualità di segreteria nazionale della rete, la Città di Torino sta coordinando la diffusione della campagna con tutti gli enti aderenti.

Il manifesto nazionale è stato realizzato dal Comune di Bologna, dalla Regione Emilia-Romagna e dalle associazioni del Patto di collaborazione LGBTQIA+ del Comune di Bologna, che lo hanno messo a disposizione della rete RE.A.DY. L’immagine raffigura il muro di un bagno scolastico con una scritta offensiva parzialmente cancellata e il claim: “Per te è una risata. Per Manuel è una scuola dove non vuole andare”.

A Torino la campagna è partita con l’affissione di 760 manifesti in città, la diffusione sui canali social istituzionali e la programmazione delle locandine elettroniche sui mezzi GTT e dei video nella metropolitana.