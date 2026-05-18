Banca di Asti incontra Fondazione CR Biella: focus su territorio, imprese e crescita

I nuovi vertici di Banca di Asti hanno incontrato i vertici della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, azionista istituzionale della banca, con il 12,91% del capitale sociale, partecipazione consolidata nel 2019, a seguito dell'operazione di acquisizione che ha portato Biver Banca - storico istituto bancario radicato nei territori biellese e vercellese - a fondersi con il gruppo bancario astigiano.

All’appuntamento erano presenti per Banca di Asti il Presidente del Consiglio di Amministrazione Maurizio Rasero e l’Amministratore Delegato Roberto Fiorini, e per Fondazione Cassa di Risparmio di Biella il Presidente Michele Colombo e Andrea Quaregna, Segretario Generale.

“Siamo felici di aver accolto oggi nella sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella i nuovi vertici del Gruppo Cassa di Risparmio di Asti”, ha dichiarato il Presidente Colombo. “Si è trattato di un primo proficuo incontro interlocutorio e di reciproca conoscenza, nel solco di una collaborazione peraltro consolidata tra Banca e Fondazione, che ha come obiettivo innanzitutto il benessere e lo sviluppo del Biellese. Siamo certi che questo primo appuntamento – ha concluso Colombo - costituirà una base solida su cui innestare nuove progettualità e costruttivi ragionamenti futuri per un’azione comune di rafforzamento delle eccellenze locali”.

“L’incontro con i vertici della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella – ha sottolineato il Presidente di Banca di Asti Maurizio Rasero – si è svolto in un clima di grande unità d’intenti. L’obiettivo che abbiamo chiaro in mente è quello di valorizzare il rapporto con i principali stakeholder dei nostri territori, ovvero i collaboratori dell’istituto, le associazioni di categoria e gli azionisti istituzionali, così da costruire i presupposti per l’avvio di un convinto e nuovo percorso di crescita della banca stessa”.

“Questo primo appuntamento - ha dichiarato l’AD Roberto Fiorini – ci ha permesso di affrontare temi rilevanti, in virtù della particolare consistenza ed eccellenza del tessuto industriale biellese che merita tutta la nostra attenzione.

Un compito della Banca sarà quello di sostenere in modo concreto le aziende di territori importanti come il biellese, aumentando i volumi di erogazioni per favorire gli investimenti. Biver Banca – ha concluso Fiorini - rappresenta un brand di eccellenza da tutelare e valorizzare con impegno e investimenti, per essere sempre più banca di riferimento di questo territorio”.