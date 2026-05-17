Pichetto: "La mia vicinanza ai feriti della brutale aggressione avvenuta a Modena"

"Esprimo la mia vicinanza ai feriti della brutale aggressione avvenuta a Modena. Mi auguro che venga accertato al più presto cosa abbia portato a questo gesto sconsiderato, che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più drammatiche senza il coraggio dei cittadini, la professionalità delle forze dell’ordine e la generosità dei soccorritori”.