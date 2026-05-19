Valle Elvo in Regione, i Sindaci incontrano Cirio, Tha: “Dialogo costruttivo e attenzione al territorio” FOTO

Oggi martedì 19 maggio i Sindaci della Valle Elvo hanno avuto l’onore di essere accolti presso il Palazzo della Regione Piemonte dal Presidente Alberto Cirio per un incontro di confronto e condivisione sui temi del territorio.



"È stata una giornata molto interessante e ricca di spunti - dichiara il sindaco di Pollone Paolo Tha - resa ancora più piacevole dalla grande empatia e disponibilità dimostrata dal Presidente Cirio, che ha saputo creare un clima di dialogo autentico e costruttivo con tutti gli amministratori presenti. Un sentito ringraziamento va alla Consigliera regionale Elena Rocchi per l’organizzazione dell’incontro e per l’invito rivolto ai Sindaci della Valle Elvo".





Durante la giornata si è parlato anche della figura di Pier Giorgio Frassati, tema particolarmente caro al territorio di Pollone. "È stato sorprendente e molto bello scoprire quanto il Presidente Cirio conosca profondamente la storia e il valore spirituale di Pier Giorgio Frassati - prosegue Tha -. Proprio grazie a Pier Giorgio ho avuto anche l’onore di poter fare una foto insieme al Presidente e di invitarlo personalmente a Pollone. L’auspicio è quello di poterlo presto accogliere per una visita alla Villa Frassati, accompagnata da un momento di visita guidata e approfondimento dedicato alla memoria del Santo e al legame speciale che unisce Pollone alla sua famiglia".