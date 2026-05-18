Donato: bando per i locali dell’ex Asilo Maria

L’amministrazione comunale di Donato con una recente deliberazione ha dato indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico di procedere alla concessione in comodato d’uso gratuito dei locali comunali dell’ex “Asilo infantile Maria” in via Garibaldi.
La decisione arriva in seguito alla scadenza del precedente comodato quinquennale, stipulato nel 2021 con l’Associazione Filarmonica Donatese, che ha utilizzato gli spazi come sede delle proprie attività musicali. L’associazione avrebbe già manifestato informalmente la volontà di continuare a utilizzarli.
Il Comune, tuttavia, ha scelto di avviare una nuova procedura aperta alle realtà associative del paese. Potranno infatti presentare manifestazione di interesse le associazioni con finalità sociali, assistenziali, socio-sanitarie e culturali aventi sede a Donato. Nella valutazione delle candidature verrà data priorità alle attività considerate di supporto alle funzioni istituzionali dell’ente.
Nel testo della delibera, l’amministrazione sottolinea l’importanza della cooperazione con le associazioni locali e della promozione della partecipazione alla vita amministrativa e sociale della comunità.
I locali interessati dalla concessione comprendono parte dell’edificio comunale dell’ex asilo e il cortile annesso. La formula scelta resta quella del comodato gratuito, così come previsto dal Codice civile, che disciplina l’utilizzo temporaneo e senza corrispettivo di beni immobili.