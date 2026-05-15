Sport e comunità, a Strona si inaugurano nuovo impianto di atletica e centro polifunzionale

Un bel traguardo per la comunità di Strona. Nella mattinata di domani, 16 maggio, avrà luogo l’inaugurazione del nuovo impianto di atletica leggera, assieme al volto rinnovato del centro polifunzionale adiacente al campo sportivo. “Sono opere importanti per l’intero territorio – sottolinea il sindaco Davide Cappio – e per la crescita delle attività sportive, sociali e aggregative della comunità”.

Oltre 200mila euro (tra fondi statali, regionali e comunali) sono stati impiegati per il rifacimento di tutto il tracciato della pista di atletica, con la messa in sicurezza e la ristrutturazione dell’anello dell’impianto. Un nuovo volto, quindi, per lo spazio sportiva che ospita da anni i portacolori dell’Atletica Stronese, protagonista di notevoli risultati sportivi.

Quasi 450mila euro (con contributi regionali e comunicati) sono serviti, invece, per demolire la vecchia struttura e ricostruire il centro polifunzionale. “Un intervento atteso da tempo – spiega il sindaco Cappio – con l’obiettivo di dar vita ad un punto di riferimento per la zona promuovendo l’aggregazione sociale, con la realizzazione di eventi, manifestazioni, incontri e rassegne culturali e sportive”.

Il taglio del nastro avrà inizio alle 11.30 di domani presso il nuovo impianto sportivo, in frazione Fontanella Ozino, a Strona.