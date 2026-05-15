Storie di piazza a Bioglio e Gaglianico: doppio appuntamento a teatro

Nuovi appuntamenti per Storie di Piazza aps, che presenta un calendario di iniziative tra spettacoli, formazione teatrale e progetti aperti al pubblico.

“Visioni” andrà in scena sabato 16 maggio alle 21 al Teatro delle Emozioni di Bioglio, in via delle Rimembranze 11, e domenica 17 maggio alle 17 all’Auditorium di Gaglianico.

Lo spettacolo è scritto e diretto da Maria Letizia Chezza e Luca Falleri. Sul palco Dalila Di Palma, Luca Falleri, Irene Macuz, Pasquale Martinazzo e Maria Letizia Chezza. Le musiche sono di Maria Letizia Chezza, le illustrazioni di Dalila Di Palma, mentre la direzione tecnica è affidata a Simone Giobellina.

Al via anche la formazione in residenza con un laboratorio dedicato a Ceronetti, condotto dalla torinese Paola Roman, che ha già registrato il tutto esaurito per le date del 15, 16 e 17 maggio. Il percorso proseguirà fino a settembre con altri quattro appuntamenti affidati a professionisti teatrali provenienti da fuori provincia.