Fiocchi di neve a Bielmonte

Non solo pioggia e temperature in picchiata. Sono di nuovo ricomparsi i fiocchi di neve. Da questa mattina, la zona di Bielmonte è tornata a imbiancarsi sotto lo sguardo sorpreso di visitatori, escursionisti e visitatori. Un bel colpo d’occhio e inatteso, a poco più di un mese dall’inizio dell’estate.
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