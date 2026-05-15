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Valli Mosso e Sessera | 15 maggio 2026, 11:20

Fiocchi di neve a Bielmonte

Fiocchi di neve a Bielmonte (foto dalla pagina Facebook di Bielmonte)

Fiocchi di neve a Bielmonte (foto dalla pagina Facebook di Bielmonte)

Non solo pioggia e temperature in picchiata. Sono di nuovo ricomparsi i fiocchi di neve. Da questa mattina, la zona di Bielmonte è tornata a imbiancarsi sotto lo sguardo sorpreso di visitatori, escursionisti e visitatori. Un bel colpo d’occhio e inatteso, a poco più di un mese dall’inizio dell’estate.

g. c.

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