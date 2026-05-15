“Acqua è Vita”, a Sandigliano il dibattito del Rotary Club Valle Mosso

Il Rotary Club Valle Mosso organizza l’incontro “Acqua è Vita”, in programma giovedì 21 maggio 2026 a Cascina Era Relais, in via Casale 5 a Sandigliano.

L’appuntamento si inserisce nel quadro rotariano 2025-2026 dedicato al cibo e all’alimentazione e propone una riflessione sull’acqua come risorsa essenziale e strategica per il futuro. Il confronto affronterà il tema da diverse prospettive: scientifica, geopolitica, legata al benessere e alla spiritualità, con attenzione anche al valore dell’acqua per il territorio.

Il programma prevede l’accoglienza degli ospiti alle 18. Alle 18.30 seguiranno i saluti istituzionali di Enrico Salino, presidente del Rotary Club Valle Mosso, e di Felice Invernizzi, governatore del Distretto Rotary 2031.

Alle 18.45 è previsto l’intervento di Gino Costa, presidente dell’Associazione Fonte di Vita O.d.V. Alle 19 prenderà il via il talk “Acqua è Vita”, con la partecipazione di Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di monsignor Marco Arnolfo, arcivescovo di Vercelli, e del maestro Michelangelo Pistoletto, artista.

A moderare sarà il giornalista Silvano Esposito. Le conclusioni sono previste alle 20.