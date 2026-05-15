Castelletto Cervo: apre la stagione al Monastero Cluniacense

Prende il via sabato 16 maggio la nuova stagione culturale del Monastero Cluniacense di Castelletto Cervo. Il primo appuntamento sarà una visita notturna medievale, pensata per accompagnare il pubblico in un percorso tra storia, racconti e animazione.
L’iniziativa proporrà un’immersione nell’atmosfera del Medioevo, con racconti storici, momenti animati e coreografie con il fuoco. Le visite guidate partiranno in due turni, alle 20.30 e alle 21.
L’appuntamento inaugura il calendario 2026 degli eventi al Monastero Cluniacense, che proseguirà nei prossimi mesi con visite, concerti, giornate tematiche e attività dedicate alla valorizzazione del sito.