Biella ospita il convegno nazionale dei giovani commercialisti

Biella ospiterà, il 12 giugno 2026, un appuntamento di rilievo nazionale dedicato al futuro della professione economico-giuridica. All’Auditorium di Città Studi si terrà il convegno “Finanza d’impresa tra opportunità e criticità: il ruolo del giovane professionista come consulente aziendale”, organizzato dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Biella.

L’iniziativa punta a favorire il confronto tra professionisti, istituzioni, imprese e mondo accademico su temi strategici per l’economia e per l’evoluzione della categoria. Sono attesi partecipanti da tutta Italia, tra giovani commercialisti under 43, professionisti del settore e rappresentanti istituzionali.

“Per la nostra Unione e per la città di Biella si tratta di un’occasione di grande prestigio e responsabilità – dichiara Marco Carrelli, presidente dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Biella –. Ospitare un evento nazionale significa valorizzare il territorio, creare connessioni professionali e offrire ai giovani colleghi strumenti concreti per affrontare le trasformazioni del mondo economico e finanziario”.

La giornata rappresenterà anche un’occasione di promozione per il territorio biellese, che diventerà punto di riferimento nazionale nel dialogo tra professione, impresa e istituzioni.