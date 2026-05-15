 / EVENTI

EVENTI | 15 maggio 2026, 07:20

Biella ospita il convegno nazionale dei giovani commercialisti

Biella ospita il convegno nazionale dei giovani commercialisti

Biella ospita il convegno nazionale dei giovani commercialisti

Biella ospiterà, il 12 giugno 2026, un appuntamento di rilievo nazionale dedicato al futuro della professione economico-giuridica. All’Auditorium di Città Studi si terrà il convegno “Finanza d’impresa tra opportunità e criticità: il ruolo del giovane professionista come consulente aziendale”, organizzato dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Biella.

L’iniziativa punta a favorire il confronto tra professionisti, istituzioni, imprese e mondo accademico su temi strategici per l’economia e per l’evoluzione della categoria. Sono attesi partecipanti da tutta Italia, tra giovani commercialisti under 43, professionisti del settore e rappresentanti istituzionali.

“Per la nostra Unione e per la città di Biella si tratta di un’occasione di grande prestigio e responsabilità – dichiara Marco Carrelli, presidente dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Biella –. Ospitare un evento nazionale significa valorizzare il territorio, creare connessioni professionali e offrire ai giovani colleghi strumenti concreti per affrontare le trasformazioni del mondo economico e finanziario”.

La giornata rappresenterà anche un’occasione di promozione per il territorio biellese, che diventerà punto di riferimento nazionale nel dialogo tra professione, impresa e istituzioni.

G. Ch.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore