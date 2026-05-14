Ippon 2, medaglie e qualificazioni a Leinì

Intensa giornata di gare domenica 3 maggio a Leinì, dove si sono svolte le qualificazioni regionali ai Campionati Italiani Cadetti e i Campionati Regionali Juniores.

Ottima la prestazione degli atleti dell’Ippon 2 che, seguiti dai tecnici Feggi e Taglioretti, hanno conquistato risultati di rilievo e numerose qualificazioni.

Nella categoria Cadetti, Aurora Fattori ha vinto l’oro nei -68 kg, mentre Andrea Beltrami ha ottenuto la medaglia d’argento nei -57 kg. Medaglie di bronzo per Irene Perino (-61 kg) e Tommaso Strazzeri (-63 kg). Buon quinto posto, alla sua prima esperienza in una gara di qualificazione, per Francesco Raviglione nei -52 kg.

Grazie a questi risultati, Aurora Fattori, Andrea Beltrami, Irene Perino e Tommaso Strazzeri si qualificano per le finali dei Campionati Italiani, in programma al Lido di Ostia dal 22 al 24 maggio. Con loro sarà presente anche Maggie Castello, già qualificata di diritto grazie al quinto posto conquistato lo scorso anno ai Campionati Italiani Esordienti.

Nei Campionati Regionali Juniores, presenti due atlete della compagine biellese, entrambe nella categoria -59 kg, Caterina Sasso ha conquistato la medaglia di bronzo, mentre Sofia Segato, anche lei alla sua prima esperienza, ha chiuso con un buon quinto posto.