Bocce, verso la stagione 2027: le novità annunciate a Castelnuovo Don Bosco

Le novità della stagione sportiva 2027 sono state illustrate durante i Campionati italiani di Castelnuovo Don Bosco da Stefano Milan, supervisore delle commissioni tecniche maschili, femminili e giovanili.

«È da tempo che stiamo studiando i regolamenti per il prossimo anno – ha spiegato Milan –. Abbiamo svolto riunioni con le società di Serie A e A2, sia maschili sia femminili. Ora toccherà al Consiglio federale approvare quanto verrà proposto. Per il Volo, i due coordinatori sono Marco Ziraldo e Claudio Vittino, entrambi consiglieri federali».

Per il campionato di società maschile, la proposta più rilevante riguarda il tiro combinato. «Verrà disputato con due bocce a punto e due in bocciata per ogni giocatore a ogni giocata, così da uniformare la difficoltà – ha precisato Milan –. Finora poteva accadere che, se un giocatore posizionava il pallino in una zona del campo dove l’accosto era particolarmente complicato, l’avversario risultasse penalizzato. Con questa formula, invece, le condizioni saranno equivalenti per tutti».

Un’altra modifica prevista per la Serie A maschile riguarda l’ultimo turno, che sarà articolato con tre coppie e un individuale. Saranno quindi sette i giocatori in campo, uno in più rispetto alla formula precedente.

Milan ha anticipato anche alcune novità sulle gare: «Già quest’anno è stato istituito un campionato italiano a quadrette a iscrizione libera. Il prossimo anno “obbligheremo” le società di Serie A e A2 maschile che parteciperanno al campionato di società ad avere una formazione già iscritta d’ufficio al campionato a quadrette. In questo modo avremo almeno 26 formazioni già iscritte. Potranno poi esserci ulteriori adesioni aperte a tutti, ma con l’obbligo di avere in ogni squadra due giocatori di categoria A. Saranno invece esclusi i giocatori di categoria D».

Cambiamenti anche per il campionato di società femminile. «Nel campionato femminile è stato eliminato il tiro combinato a coppie, istituito due anni fa ma che non ha raggiunto le aspettative che avevamo. Sarà sostituito da un’altra prova a coppie».

L’approvazione definitiva delle proposte è attesa entro la fine di giugno.