Biella, modifiche alla viabilità in corso Pella

Modifica alla viabilità cittadina in corso Pella. Con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e rendere più fluida la circolazione in una delle intersezioni di Corso Pella, il Comune di Biella, attraverso un' ordinanza dirigenziale è stato infatti istituito l’obbligo di “dare precedenza” per i veicoli che percorrono la carreggiata ovest di Corso Pella in direzione nord-sud, nel punto in cui si immettono nell’intersezione con la carreggiata sud dello stesso corso e piazza Cerruti.

La decisione è stata adottata a seguito di un sopralluogo tecnico che ha evidenziato la necessità di regolamentare meglio il traffico nella zona, garantendo maggior sicurezza agli automobilisti e una gestione più ordinata dei flussi veicolari.