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Biella | 14 maggio 2026, 08:20

Biella, modifiche alla viabilità in corso Pella

Biella, modifiche alla viabilità in corso Pella

Biella, modifiche alla viabilità in corso Pella

Modifica alla viabilità cittadina in corso Pella. Con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e rendere più fluida la circolazione in una delle intersezioni di Corso Pella, il Comune di Biella, attraverso un' ordinanza dirigenziale è stato infatti istituito l’obbligo di “dare precedenza” per i veicoli che percorrono la carreggiata ovest di Corso Pella in direzione nord-sud, nel punto in cui si immettono nell’intersezione con la carreggiata sud dello stesso corso e piazza Cerruti.

La decisione è stata adottata a seguito di un sopralluogo tecnico che ha evidenziato la necessità di regolamentare meglio il traffico nella zona, garantendo maggior sicurezza agli automobilisti e una gestione più ordinata dei flussi veicolari.

s.zo.

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