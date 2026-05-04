Esercito, Pichetto: “Esprime i migliori valori italiani”

"Siamo grati alle donne e agli uomini dell'Esercito italiano. Nelle più complesse missioni internazionali, dove c'è da portare sicurezza e sostegno alle popolazioni, l'Esercito esprime i migliori valori nazionali. Lo stesso vale nelle nostre città, dove l'assiduo lavoro a difesa della sicurezza comune è di grande aiuto per le comunità. Ogni giorno, l'Esercito onora una storia scandita da atti di eroismo e autentica abnegazione". Lo afferma Gilberto Pichetto, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nel giorno in cui ricorre il 165mo anniversario di costituzione dell'Esercito Italiano.