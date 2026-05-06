Biella, ex Biblioteca di via Pietro Micca: dalla giunta Olivero via libera al restauro delle facciate

La Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica riguardante il restauro delle facciate dell’ex Biblioteca di via Pietro Micca.

L’intervento, del valore complessivo di 500.000 euro, riguarda esclusivamente il recupero conservativo delle facciate esterne dell’edificio e si inserisce nel più ampio quadro delle attività di valorizzazione del patrimonio storico-architettonico cittadino.

Il progetto è finanziato mediante l’accensione di un mutuo nell’ambito del bilancio previsionale 2026/2028. Inoltre l’Amministrazione provvederà ad inoltrare alla competente Soprintendenza la richiesta di autorizzazione per gli interventi sull’immobile vincolato. A seguito del rilascio del parere favorevole, si procederà con l’affidamento dell’incarico per la progettazione esecutiva, propedeutica all’avvio delle successive fasi di gara e realizzazione dei lavori.

Il Sindaco di Biella, Marzio Olivero, dichiara: «Con il progetto sulle facciate esterne dell’ex Biblioteca confermiamo una scelta chiara di tornare a valorizzare un edificio inserito nel patrimonio storico cittadino. Sull’immobile sono in corso ulteriori interventi nella parte interna, in un percorso che prosegue nel rispetto degli obiettivi fissati dal finanziamento europeo, pur con una proroga tecnica dei tempi resa necessaria da criticità emerse in fase esecutiva. L’obiettivo resta quello di restituire alla città un edificio pienamente riqualificato e funzionale, destinato nuovamente al servizio dei biellesi.»