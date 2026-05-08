Ancora alberi sulla strada, intervento a Trivero

Nuove segnalazioni di alberi in mezzo alla strada. Stavolta è accaduto nell’abitato di Bulliana, a Trivero, nel comune di Valdilana. Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco di Ponzone, impegnati nei consueti interventi di rimozione delle piante e successiva messa in sicurezza della carreggiata. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 8 maggio.
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