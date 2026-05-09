Biella, tamponamento tra auto sul Ponte della Tangenziale

Traffico e code sul Ponte della Tangenziale dove, stando alle prime ricostruzioni, si sarebbe verificato un tamponamento tra due mezzi, in prossimità dell'imbocco della Superstrada, in direzione di Chiavazza. Il fatto è avvenuto nella mattinata di oggi, 9 maggio.

Sul posto sono intervenuti velocemente i sanitari del 118 per la prima assistenza e i soccorsi a entrambi i conducenti. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale di Biella, impegnati nella raccolta dei rilievi e nella gestione della viabilità, ora rallentata fino alla completa rimozione dei veicoli.