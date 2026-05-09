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CRONACA | 09 maggio 2026, 13:00

Biella, tamponamento tra auto sul Ponte della Tangenziale

Conducenti assistiti dal 118, sul posto anche la Polizia Locale.

Biella, tamponamento tra auto sul Ponte della Tangenziale (foto di repertorio)

Biella, tamponamento tra auto sul Ponte della Tangenziale (foto di repertorio)

Traffico e code sul Ponte della Tangenziale dove, stando alle prime ricostruzioni, si sarebbe verificato un tamponamento tra due mezzi, in prossimità dell'imbocco della Superstrada, in direzione di Chiavazza. Il fatto è avvenuto nella mattinata di oggi, 9 maggio. 

Sul posto sono intervenuti velocemente i sanitari del 118 per la prima assistenza e i soccorsi a entrambi i conducenti. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale di Biella, impegnati nella raccolta dei rilievi e nella gestione della viabilità, ora rallentata fino alla completa rimozione dei veicoli.

g. c.

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