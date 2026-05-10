Ci tieni alla salute della tua memoria? Arriva un progetto di prevenzione targato AMA Biella

Se hai più di 65 anni e tieni alla salute della tua mente, dall’11 maggio avrai la possibilità di partecipare a un progetto gratuito di prevenzione del decadimento cognitivo direttamente presso una farmacia della provincia.

L’iniziativa si chiama “Atti.CO - Anziani ATTIvi e COnsapevoli”, è organizzata da AMA Biella in partnership con l’Associazione Vercellese Malati Alzheimer (AVMA) e finanziata con un contributo della Regione Piemonte all’interno del Piano per l’Invecchiamento Attivo. Partecipare richiede pochi passaggi: telefoni al numero di Atti.CO, prenoti un colloquio di mezz’ora che si svolgerà nella farmacia aderente più vicina a casa, dove avrai la possibilità

di incontrare una psicologa che ti fornirà informazioni sulla prevenzione della perdita di memoria e sui corretti stili di vita che fanno bene al cervello.

Farmacie che aderiscono a questa prima fase

Farmacia Balestrini, via Pietro Micca 8 - Biella

Farmacia San Paolo, via Torino 59 - Biella

Farmacia Azzellino, via Fratelli Rosselli 104 - Biella

Come prenotare

Per aderire al progetto Atti.CO dall’11 maggio è attivo il numero 331.3584213 in questi giorni e orari:

lunedì pomeriggio 15-18

martedì mattina 10-12

martedì pomeriggio 15-17

Che cosa succede dopo

Dopo il colloquio, in base alle valutazioni della psicologa, alcune persone potranno essere invitate a prendere contatto con il centro Mente Locale di AMA Biella per effettuare un ulteriore screening rapido di circa 20 minuti. Questo test valuta memoria, attenzione, linguaggio, funzioni esecutive e orientamento consentendo di individuare, in modo precoce, i segni del cosiddetto decadimento cognitivo lieve sul quale si può intervenire, con notevole successo, attraverso le attività di stimolazione cognitiva.

Tutti gli studi scientifici recenti concordano sul fatto che agire il prima possibile sulle piccole perdite di memoria permette di guadagnare anni di salute ritardando l’insorgere di sintomi più seri.