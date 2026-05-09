Biella, nuovo sit-in ai Giardini Zumaglini: appelli alla pace e al cessate il fuoco

Un vibrante appello alla pace, unito alla richiesta di un immediato cessate il fuoco. Anche oggi, nel tardo pomeriggio, si è tenuta un sit-in ai Giardini Zumaglini di Biella per chiedere la fine del conflitto in Palestina. Presenti molti cittadini e giovani, con bandiere e manifesti.