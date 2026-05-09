Camera di Commercio, arriva la formazione “EssenzIAle": un corso sull’intelligenza artificiale generativa

L’innovazione tecnologica corre veloce e la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte si pone al fianco delle imprese per aiutarle a trasformare le sfide digitali in opportunità concrete di crescita. Nasce da queste premesse la nuova proposta formativa dell’Ente camerale intitolata “EssenzIAle", un percorso progettato dal PID - Punto Impresa Digitale per accompagnare le imprese nell’universo dell’intelligenza artificiale generativa.

«L’Intelligenza Artificiale non è più una visione futuristica, ma una realtà che sta già ridisegnando i processi produttivi e creativi» commenta Angelo Santarella, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. «Sebbene l'adozione sia in crescita, il gap di competenze rimane il principale ostacolo, soprattutto per le imprese meno strutturate. Il corso mira a colmare questo vuoto, fornendo strumenti pratici per l'uso quotidiano in azienda. Il nostro obiettivo – prosegue Santarella – è rendere l'innovazione accessibile e consapevole: vogliamo che le imprese del nostro territorio siano protagoniste del cambiamento e non semplici spettatrici, utilizzando l'IA per ottimizzare i flussi di lavoro e migliorare la qualità dei risultati ottenuti».

Il percorso si articola in tre appuntamenti pomeridiani (dalle 14 alle 15.30) che si svolgeranno online: si parte martedì 19 maggio con il primo modulo, dedicato all’uso consapevole dell’intelligenza artificiale, per proseguire il 26 maggio e il 9 giugno con due focus di approfondimento sugli aspetti pratici e creativi.

La partecipazione ai webinar è gratuita e riservata alle imprese delle province di Biella, Novara, Vercelli e VCO: per iscriversi occorre compilare i form di adesione disponibili sul sito della camera di Commercio www.pno.camcom.it.

Maggiori informazioni sul percorso formativo possono essere richieste al Punto Impresa Digitale (pid@pno.camcom.it – telefono 0321.338.292 - 015.35.99.378).