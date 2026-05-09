Telethon e ricerca, in campo l’Anffas Biellese

Anche Anffas Biellese ha aderito alla campagna nazionale di raccolta fondi per Telethon e la ricerca. La scorsa settimana, infatti, i volontari dell’associazione si sono impegnati nel vendere stock di biscotti, esaurendo tutte le scorte disponibili. Erano presenti anche gli Amici degli Angeli in Moto, durante la vendita dei prodotti lungo via Italia, con una spettacolare coreografia dell’iniziativa benefica.

“Anffas Biellese ringrazia immensamente ogni persona che ha scelto di fermarsi per scambiare due parole, acquistare i biscotti della campagna Telethon e sostenere in questo modo la ricerca - spiega la presidente Alexandra Tiboldo -. Il territorio biellese ancora una volta ha dimostrato di avere un cuore grande e una profonda sensibilità verso le tematiche sociali importanti. Grazie Biella”.