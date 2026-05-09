Da Biella a Genova, arrivano sempre più Alpini per l’Adunata Nazionale FOTO e VIDEO

Clima di festa nella città di Genova per l’Adunata Nazionale degli Alpini. Sono sempre più numerose le penne nere, giunti da ogni parte d’Italia, compreso il nostro Biellese, per prendere parte alla 97° edizione.

Gaglianico, Candelo, Pralungo, Tollegno: sono solo alcuni dei gruppi che hanno deciso di inviare in redazione gli scatti e le emozioni di queste ultime ore. Alcuni sono stati accolti calorosamente dalle amministrazioni locali e dalle rappresentanze locali dell’ANA. E un po’ di nostalgia si avverte nei tanti biellesi rimasti a casa: solo un anno fa, le nostre vie e piazze principali erano “invase” pacificamente da schiere di Alpini, pronti a condividere con la comunità locale momenti di indimenticabile socialità, come ora sta avvenendo nelle vie del capoluogo ligure.

Ora, come da programma, alle 13 di oggi, 9 maggio avrà luogo il lancio dei paracadutisti dal Lido San Nazzaro, a cui seguiranno la Santa Messa in Cattedrale (ore 16.30), la sfilata con il Labaro ANA e il vessillo della Sezione di Genova (ore 17.30), da piazza San Lorenzo e piazza Matteotti, il saluto delle autorità cittadine e regionali nella Sala del Maggior Consiglio, a Palazzo Ducale (ore 18). La giornata proseguirà in serata, a partire dalle 20.30, con i concerti itineranti, con la presenza di cori e fanfare alpine nel centro cittadino, oltre allo spettacolo “Cori sotto la Lanterna”, al Teatro Carlo Felice.

L’indomani, 10 maggio, avrà inizio l’ammassamento alle 8, con gli onori alle massime autorità e l’inizio della sfilata da piazza Corvetto (ore 9). Nella prima serata, si terrà il passaggio della stecca con la sezione di Brescia e la cerimonia dell’ammainabandiera, di fronte alla tribuna istituzionale di via Diaz.