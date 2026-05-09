Non solo gli Alpini, all’Adunata di Genova anche l’assessore di Biella Maiolatesi

“Gli Alpini sono da sempre portatori di speranza e il loro calore è sempre un qualcosa di coinvolgente che abbraccia la città in cui si svolge l’Adunata. È un piacere essere qui con loro dopo aver seguito l’organizzazione dello scorso anno a Biella”. A parlare l’assessore del comune di Biella Edoardo Maiolatesi, da questa mattina presente nella città ligure per prendere parte alla manifestazione.

Giusto 12 mesi fa aveva seguito, come assessore delegato (assieme alla collega Sara Gentile e al sindaco Marzio Olivero), il percorso organizzativo della 96° edizione. “Si respira davvero un bel clima, ricco di festa e convivialità” ha concluso Maiolatesi.