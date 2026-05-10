Mattarella rende omaggio agli Alpini: “Custodi di lealtà, coraggio e solidarietà”

La 97ª adunata nazionale degli Alpini, riuniti nella storica città di Genova, rinnoverà l’indissolubile legame che unisce le Penne Nere al Paese.

Custodi di una nobile tradizione di lealtà e coraggio che anima le unità in servizio, componenti d’eccellenza dell’Esercito impegnate nelle missioni internazionali per garantire stabilità e nelle aree di crisi, gli alpini in congedo, riuniti nell’ANA, profondono in numerose attività di volontariato e di Protezione Civile i valori di solidarietà che li caratterizzano.

Al sodalizio giunga l’apprezzamento della Repubblica per l’impegno profuso, risorsa preziosa e contributo alla vita dell’intera comunità.

In questo giorno di festa, il pensiero va a quanti, fra gli Alpini, “sono andati avanti”. Il Labaro dell’Associazione, testimone del valore di quanti sono caduti nell’adempimento del dovere, sacrificando la vita per gli ideali di amor di Patria, li rappresenta tutti.

A tutti i convenuti, formulo gli auspici di una piena riuscita della manifestazione, nella testimonianza dei sentimenti di onore e senso del dovere che sono loro propri.