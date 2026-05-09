Adunata Genova, Alpino insultato nella cittadella di Brignole: si sente male dopo una lite con due giovani

Momenti di tensione nella notte nella cittadella degli Alpini di Brignole, dove un Alpino di 61 anni è finito in ospedale dopo una lite con due giovani.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo si trovava insieme ad un'altra penna nera quando sarebbe stato raggiunto da una coppia di ragazzi, un giovane e una giovane di circa vent’anni, che avrebbero iniziato a urlare contro di loro accusandoli di essere "guerrafondai". Gli animi si sono rapidamente scaldati e, durante la discussione, il 61enne, cardiopatico, è stato colto da un malore.

Sul posto è intervenuta la Croce Bianca Genovese, che ha prestato i primi soccorsi all’uomo e lo ha accompagnato in codice giallo all’ospedale San Martino per gli accertamenti del caso.

Dopo i controlli di rito, che hanno dato esito negativo, l’Alpino è stato dimesso nella mattinata.