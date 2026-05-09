Adunata 2026, Genova saluta gli Alpini delle Sezioni all’estero

Centinaia di Alpini provenienti da tutto il mondo si sono dati appuntamento questa mattina nella sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale per l’appuntamento annuale che, in occasione delle adunate, riunisce le penne nere che negli scorsi decenni hanno fatto la “seconda naja” trasferendosi con la famiglia in tutti i continenti del pianeta – per ragioni di lavoro – contribuendo in modo significativo alla diffusione della cultura italiana e dei valori degli alpini.

C’erano alpini provenienti da Australia, Sudafrica, Argentina, Brasile, Stati Uniti, Canada e dalla maggior parte dei paesi europei. In particolare, quest’anno hanno esordito tre nuove realtà alpine create negli ultimi mesi: il gruppo autonomo California presieduto da Massimo Buiani, il gruppo alpini Scozia presieduto da Michael Nocentini e il gruppo autonomo Spagna presieduto da Andrea Mezzera.

L’ANA conta 35 tra Sezioni all’estero e Gruppi autonomi in tutto il mondo e circa 2000 associati. Per molti di loro, emigrati tanti anni fa dall’Italia, quello per l’Adunata è un vero e proprio ritorno alle origini.

Alle delegazioni il saluto dell’ANA è stato portato da Aldo Dueilla, responsabile delle Sezioni estere e dal presidente Sebastiano Favero che hanno sottolineato l’importanza del ruolo che hanno avuto gli alpini all’estero. I saluti istituzionali sono stati portati dalla consigliera comunale delegata per l’Adunata Vittoria Canessa Cerchi e dal presidente del consiglio regionale Stefano Balleari e dal Capo di Stato Maggiore delle Truppe Alpine Col. Michele Biasutti.

Il saluto della IFMS (Federazione internazionale dei soldati di montagna) che riunisce i rappresentanti dei reparti degli eserciti della Nato e non solo, che operano in ambiente alpino, è stato portato dal Colonello tedesco Konrad Herbon della Bundeswehr. Herbon ha ricordato i tratti fondamentali dell’addestramento in montagna che cementa valori e tradizioni delle forze armate a servizio dei rispettivi Paesi e ha indicato nell’Associazione nazionale alpini un esempio da seguire nel campo della protezione civile e nell’assistenza alla popolazione.

La giornata prosegue alle 16.30 con la Santa Messa in Cattedrale celebrata dal Vescovo di Genova, dall’Ordinario militare e da tutti i cappellani militari e delle Sezioni A.N.A.

Al temine della S. Messa, la sfilata con i Gonfaloni, il Labaro A.N.A. e il Vessillo della Sezione di Genova, da Piazza San Lorenzo a Piazza Matteotti per entrare a Palazzo Ducale. Nella Sala del Maggior Consiglio sono attesi: Stefano Pansini Presidente ANA Genova, Generale Alberto Vezzoli Comandante delle Truppe Alpine, Gen. C. A. Franco Federici, Consigliere militare del Presidente del Consiglio e decano degli ufficiali alpini, Silvia Salis Sindaca di Genova, Marco Bucci Presidente della Regione, Luca Ciriani Ministro per i Rapporti con il Parlamento; Sebastiano Favero Presidente Nazionale A.N.A.