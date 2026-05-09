"Genova e la Liguria vi vogliono bene": il saluto di Bucci per la 97ª Adunata Nazionale degli Alpini

In occasione del benvenuto ufficiale alla 97esima Adunata Nazionale degli Alpini, il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha voluto rendere omaggio al corpo con un discorso accorato che ha toccato le corde della memoria e dell'identità cittadina.

Il governatore ha aperto il suo intervento ricordando il ruolo cruciale svolto dagli Alpini nei momenti più bui della storia recente della città: "Alpini: Genova e la Liguria vi vogliono bene. Qualche giorno dopo la tragedia del Ponte Morandi vi siete subito messi a disposizione e siete stati in prima fila per dare una mano, e per questo vi saremo eternamente grati: grazie dunque per quello che avete fatto per noi e per quello che farete in futuro".

Un legame, quello tra il territorio ligure e le truppe alpine, che si rinnova oggi in un clima di festa, ma che affonda le radici in una stima reciproca cementata dall'impegno civile.

Bucci non ha mancato di sottolineare la distanza tra i gesti di dissenso isolati e il reale sentimento dei genovesi, rivendicando con forza la scelta di ospitare l'evento: “La città - ha aggiunto - non è quella che scrive sui muri. La città è quella che vi vuole bene, e che quando c’è bisogno non esita a chiamarvi. Abbiamo lavorato a lungo, come siamo soliti fare noi liguri, per organizzare questa festa per voi, le penne nere, ma questa è una festa anche per tutta la città: avervi voluti qui con noi, avervi portati a Genova, è stata la scelta giusta”.

La serata di ieri si è conclusa con un auspicio per i giorni a venire, che vedranno migliaia di Alpini sfilare tra i carruggi e i viali del capoluogo: “Sono orgoglioso e fiero della vostra presenza. Ancora una volta, vi auguro una buona adunata. Viva gli alpini!".